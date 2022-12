Tre donne uccise in una sparatoria avvenuta a Roma, fuori da un bar, durante una riunione di condominio.

Il fatto è avvenuto in via Monte Gilberto, zona Colle Salario: in base a quanto si apprende uno dei partecipanti, un uomo, avrebbe estratto la pistola e aperto il fuoco. L'uomo è stato arrestato.

Diverse le chiamate arrivate alla sala operativa del nue 112 che ha inviato immediatamente sul posto le forze dell'ordine ed il 118.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata