Tragedia a San Vito di Negrar, in Valpolicella, nel Veronese.

Un ragazzo di 13 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto pirata, fuggita dopo aver provocato l'incidente.

L’adolescente, secondo quanto si apprende, intorno alla mezzanotte stava camminando sulla strada quando è stato travolto dalla vettura, che poi è ripartita a tutto gas. Trasportato in gravissime condizioni a Verona all'ospedale di Borgo Trento, è morto poche ore dopo. Le indagini sono affidate alla Polizia stradale.

La vittima si chiamava Chris Obeng, sognava di fare il calciatore in una grande squadra e avrebbe compiuto 14 anni il prossimo settembre. Tesserato alla Figc, giocava in una delle squadre giovanili del Negrar, che con la formazione maggiore partecipa al campionato di terza categoria.

I genitori - il padre è operaio in un'azienda metalmeccanica - sono in Italia da una ventina d'anni. Chris aveva un fratello e una sorella, anche loro nati in Italia.

(Unioneonline/D)

