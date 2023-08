Cinque minuti di applausi all’arrivo del feretro della scrittrice Michela Murgia, i cui funerali sono in corso nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, ossia la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma.

Celebra don Walter Insero, professore associato alla Pontificia università gregoriana e Cappellano presso la Rai dal 2004, che ha celebrato anche i funerali di Gina Lollobrigida, Gigi Proietti, Andrea Purgatori, Maurizio Costanzo e Fabrizio Frizzi.

La scrittrice di Cabras è morta giovedì sera per un carcinoma. Aveva 51 anni. Cattolica e teologa, ha sempre testimoniato apertamente la sua fede. Un credo fuori dagli schemi, inclusivo, e a tratti anche divisivo. Ma il suo testamento è stato preciso: un funerale in chiesa. L’autrice di Accabadora aveva anche salutato Papa Francesco nella Cappella Sistina, lo scorso 23 giugno, nell'incontro tra il Pontefice e duecento artisti.

