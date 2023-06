Ansia a Firenze, dove una bambina di 5 anni di origine peruviana di nome Cataleya è scomparsa da ieri sera. Indossava una maglia bianca e dei pantaloni viola.

I genitori hanno sporto denuncia e sono iniziate le ricerche, a cui partecipano carabinieri, vigili del fuoco, unità cinofile dell’Arma e gruppi di volontari organizzati dalla comunità peruviana.

Tanti gli appelli lanciati sui social e su whatsapp.

A quanto si apprende, la piccola è scomparsa mentre stava giocando con altri bambini nel cortile dell’ex hotel Astor, lo stabile occupato da alcune famiglie in cui vive. La madre era al lavoro, quando è rientrata non l’ha trovata, secondo alcuni testimoni la bimba avrebbe litigato con alcuni coetanei prima di sparire nel nulla.

Le ricerche sono proseguite per tutta la notte, purtroppo senza esito. I carabinieri hanno più volte controllato lo stabile occupato e le vie limitrofe. Pare che alcuni occupanti si siano rifiutati di aprire le porte delle loro stanze e non abbiano aiutato. Per tutta la notte la madre ha seguito le ricerche, stando in strada o sulla porta del palazzo assieme ad altri connazionali.

Resta da capire, anche analizzando approfonditamente le immagini catturate dalle telecamere della zona, se la piccola si sia allontanata dallo stabile.

Disperata la madre, che gira per il quartiere urlando (invano purtroppo) il nome della figlia: «Sono passate troppe ore e non so niente», il suo drammatico appello. «Sono tornata dal lavoro e la bambina non c'era».

Parlando coi cronisti, la donna ricorda un litigio che c'è stato poco tempo fa «con una famiglia al terzo piano dello stesso stabile perché facevano troppo rumore» e poi un'aggressione avvenuta nello stesso edificio per cui, tra gli occupanti, sarebbe stato incolpato il fratello, «ma lui non c'entrava niente».

Una vicina ha detto che «la bambina stava giocando con mia figlia, so che hanno bisticciato e la mia bambina è venuta in casa. L'ho mandata in camera, pensavo che l'altra bambina fosse con i suoi familiari, credo fosse col suo fratello».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata