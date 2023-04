Sulla lapide della madre aveva fatto dipingere i fiori che l’anziana amava di più: un mazzo di calle e girasoli. Sullo sfondo invece, un prato verde sotto un bel cielo azzurro.

Peccato che al Comune di Calvenzano (Bergamo) la scelta della figlia non sia piaciuta. Immediata la richiesta di rimozione dei disegni, ritenuti «poco consoni». Ma la donna non si è arresa e il caso è finito al Tar di Brescia, che si è espresso in favore dell’amministrazione locale. La vicenda risale al maggio del 2021, quando è venuta a mancare l’89enne Pierina Pavesi. E qui nascono i problemi. Secondo il Comune «la tomba violava l’armonia del cimitero, la congiunta non ha mai chiesto un’autorizzazione»: immediata la richiesta di sostituzione dell’immagine “incriminata”. Ma la famiglia l’ha mai cambiata, così il Comune ha annunciato agli eredi un’ordinanza di rimozione.

A questo punto la figlia, non condividendo la scelta, si è rivolta al Tar, lamentando il fatto che nel camposanto, «ci sarebbero anche altre sepolture con decorazioni “originali”». Ma il tribunale amministrativo ha dato ragione al Comune. Nel regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale infatti, secondo l’articolo 8, l’ente locale può «ar rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l’austerità del luogo».

