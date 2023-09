La premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sono arrivate a Lampedusa per una visita dell’Isola insieme alla commissaria europea per gli Affari interni Ylva Johansson.

«Stiamo facendo il possibile», ha detto la presidente del Consiglio a un gruppo di cittadini che hanno sbarrato la strada al convoglio di auto nel tragitto dall’aeroporto all’hotspot. Il riferimento è alla situazione dei migranti, presenze sempre più numerose.

Gli arrivi proseguono anche in questi giorni.

«Ho parlato al telefono, dopo avergli mandato una lettera, con il presidente del Consiglio europeo Michel. Sto aspettando risposta ufficiale, ma sono ottimista sul fatto che se ne discuterà. Anche perché in questi giorni ho parlato con tantissimi dei leader del Consiglio europeo e sono tutti molto sensibili a una materia che capiscono essere di rilevanza per ognuno di noi», ha risposto Meloni alle domande sui migranti e se il tema sia entrato nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio europeo.

La premier, per quanto riguarda la gestione, ha sottolineato alcuni punti: «Ho sempre ritenuto che i percorsi di gestione dovessero essere diversi tra gli uomini soli in età lavoro e mamme e under 14. È anche oggetto dei provvedimenti che prenderemo domani in Consiglio dei ministri, l'ipotesi dell'estensione del trattenimento per rimpatrio riguarda i meno fragili, il tema di donne e minori di 14 anni va trattato a parte».

Mentre sulla missione navale, «continuo a dire quello che ho sempre detto: l'unico modo serio per affrontare questa vicenda è aiutare le autorità del Nord Africa a gestire il flusso di chi parte, e sono iniziative che vanno fatte in accordo con le autorità nordafricane». «In passato – ha aggiunto - sono state fatte delle missioni navali europee che hanno avuto il limite di rappresentare più un pull factor, un elemento di spinta per flussi migratori piuttosto che di blocco. Però io credo che occorra ripartire dalla seconda e terza parte missione Sophia, che non fu mai realizzata perché nella prima parte si rivelò una sorta di pull factor».

«Per me è molto importante essere qui oggi» insieme alle autorità italiane, sono state le parole di Ursula von der Leyen, «Quella dell'immigrazione illegale è una sfida europea che richiede una risposta europea». «Saremo noi a decidere chi arriva in Europa e non i trafficanti», ha detto ancora. Infine: «L'Italia può contare sull'Ue».

Nel piano presentato al termine della visita ci sono dieci punti di azione.

(Unioneonline/s.s.)

