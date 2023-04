Trovata agonizzante dai figli, con un proiettile in testa, e morta in ospedale lo scorso 29 marzo.

A distanza di sei giorni si scopre la terribile verità: Rkia Hannaoui, la donna di origini marocchine di Ariano Polesine (Rovigo), è stata uccisa dal figlio.

Per sbaglio. Per un tragico incidente: secondo quanto ricostruito dagli investigatori il bambino di 8 anni si sarebbe procurato – non si sa come – la pistola del padrone di casa, sarebbe entrato nell’abitazione e maneggiando l’arma avrebbe fatto partire il colpo mortale, esploso da lunga distanza.

La donna viveva ad Ariano da molti anni assieme al marito e ai figli di 8 e 11 anni. Proprio loro hanno lanciato l’allarme: «La mamma sta male», hanno detto bussando alla porta di un vicino di casa. Solo dopo la tac i medici hanno scoperto che nella scatola cranica della donna si era conficcato un proiettile.

La pista del delitto familiare è stata esclusa dagli investigatori: il marito non era in casa e la coppia veniva descritta come affiatata e felice. Stamani è stata trovata la pistola che ha ucciso la donna, in un terreno vicino alla casa in cui abitava. Poi la sconcertante verità, un gioco finito in tragedia.

(Unioneonline/L)

