Tragedia a Pile, L’Aquila, dove un’auto ha sfondato la recinzione di una scuola dell’infanzia, proprio mentre gli alunni stavano giocando in giardino. Il bilancio è di un bimbo morto e altri quattro feriti, di cui uno in gravi condizioni.

In base a una prima ricostruzione, ancora da confermare, la vettura era stata parcheggiata, da una delle mamme che stava andando a ritirare il figlio, in una strada in discesa. A bordo c’era l’altro figlio più grande, che durante l’assenza della donna avrebbe tolto il freno a mano. L’auto si sarebbe così mossa, andando a centrare a ad abbattere la cancellata della scuola, in via Primo maggio.

Al momento dell’impatto c'erano oltre una decina di bambini, fra i tre e i cinque anni, nel giardino dell'asilo. Oltre a quelli investiti, altri piccoli sono sotto choc e hanno graffi che si sono procurati durante la fuga.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti gli uomini delle forze dell’ordine, ambulanze e vigili del fuoco. Poi è sopraggiunto anche il pm di turno che coordinerà le indagini sull’accaduto.

