Tre morti e danni in tutta la regione. Il maltempo che in queste ore colpisce l’Italia ha provocato tre vittime in Toscana, una delle aree più colpite: una 84enne è stata trovata senza vita a Montemurlo, colpita da un malore mentre spalava acqua dalla sua abitazione. Sempre a Montemurlo ma nella frazione di Bagnolo un 85enne è stato recuperato riverso in acqua, in una stanza completamente allagata, inutili i soccorsi. A Rosignano un anziano ospite di una Rsa privata è morto ieri sera.

Ci sono anche dei dispersi nel Fiorentino: due a Vinci e una a Campi Bisenzio.

Il presidente della Regione, Eugenio Giani, spiega sui social che «tra Vernio e Vaiano», nel Pratese, «il convoglio bloccato con 150 passeggeri a bordo sono stati evacuati e hanno trovato supporto presso il palazzo comunale di Vaiano». Sempre nel Pratese, «a Carmignano l'esondazione del torrente Furba ha comportato a Seano un importante allagamento. Ad ora la situazione è leggermente migliorata. A Montemurlo esondato il torrente Bagnolo, numerosi allagamenti anche nella zona sud di Montemurlo. Frane importanti tra San Quirico, Sassetta e sul Montalbano. A Prato sono chiusi tutti i ponti a causa dell’esondazione del Bisenzio in zona Santa Lucia. Aperta la cassa d'espansione dell'Ombrone e frane varie. Allagamento in vari reparti dell'ospedale Santo Stefano di Prato in via di risoluzione».

Nel Fiorentino, «a Stabbia, nel Comune di Cerreto Guidi, e a Campi Bisenzio ci sono zone difficilmente raggiungibili con zone ancora senza elettricità e connessione e ci sono squadre sul posto che stanno intervenendo». E ancora, «a Pistoia vari allagamenti nei comuni della provincia a causa di esondazioni di torrenti: Pistoia, Agliana, Quarrata e Serravalle Pistoiese colpiti da allagamenti a causa degli affluenti dell'Ombrone. A Lamporecchio, Larciano e Monsummano Terme situazione di vari allagamenti. Frane sul San Baronto. A Quarrata la situazione particolarmente più complessa dove parte del centro abitato è allagato, c'è una squadra che sta intervenendo. Evacuazioni sono in corso», «l'acqua si sta ritirando ma stiamo portando in salvo tutte le persone». Nel Pisano, «a Calcinaia 30 famiglie evacuate, 6 famiglie a San Miniato. A Pontedera l'allagamento più importante che ha colpito anche l'accesso dell'ospedale. La situazione è in via di risoluzione. Smottamenti diffusi in tutta la provincia di Pisa con chiusura di strade provinciali e comunali. Aperto l'ingresso allo svincolo tra Pontedera e Ponsacco». Giani rileva «allagamenti diffusi e frane anche nelle altre province, migliaia ancora le utenze senza corrente elettrica, si calcola siano 40mila. Tantissime squadre sul posto di operatori che stanno cercando di seguire ogni criticità con la massima attenzione». Gravi problemi infine a Livorno, città in cui nel 2017 si erano registrati 8 morti: molte le zone finite sott’acqua, le scuole oggi rimangono chiuse.

(Unioneonline/s.s.)

