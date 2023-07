Appena pochi giorni fa, il 28 giugno, era tornata a denunciare per stalking l'ex che aveva già fatto condannare in primo grado e in appello a 11 anni per violenze sessuali ripetute, lesioni e minacce di morte.

La donna, una romena di 33 anni, aveva ottenuto la condanna dell'uomo, Razvan Barozi, anche lui romeno, 26 anni. Temendo che l'imputato, che nel frattempo aveva avuto i domiciliari, potesse passare dalle minacce ai fatti, il sostituto pg Fabiola Furnari ha chiesto e avuto in tempi record dalla corte d'appello l'aggravamento della misura cautelare per l'imputato.

Ma non è bastato: la 33enne si è suicidata impiccandosi, probabilmente nel timore che potessero ripetersi le violenze sofferte.

È successo a Riesi, in provincia di Caltanissetta. I due erano stati insieme per cinque mesi nel 2020. Un rapporto molto travagliato con tensioni sfociate in violenze che la vittima aveva denunciato. I suoi racconti erano stati ritenuti credibili dai giudici di primo e secondo grado che avevano condannato l'ex a 11 anni di reclusione per violenze sessuali, ripetute, minacce e maltrattamenti.

Nel frattempo l'uomo aveva avuto i domiciliari. Ma il verdetto di colpevolezza non avrebbe messo fine al comportamento persecutorio del romeno. L'ultima sentenza è di aprile. Solo due mesi dopo la vittima si è presentata nuovamente dai carabinieri verbalizzando un racconto di quattro pagine con dettagli sulle minacce alle quali l'ex continuava a sottoporla nonostante l'obbligo dei domiciliari con braccialetto elettronico.

L'esposto è finito ai pm di Caltanissetta che hanno aperto un'indagine e trasmesso la denuncia della donna alla Procura generale competente a chiedere un eventuale aggravamento della misura cautelare alla corte d'appello che aveva emesso la sentenza di secondo grado. Ma la 33enne, a un certo punto, non ce l’ha fatta più.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata