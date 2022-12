Rissa finisce a coltellate a Iglesias.

I carabinieri e gli agenti del Commissariato sono entrati in azione nella stazione della città mineraria a seguito di una segnalazione attivata ai numeri di emergenza in cui si chiedeva l'invio di soccorsi per un uomo ferito dopo una lite.

Sulla notizia c'è ancora il massimo riserbo ma pare che l'uomo sia stato accoltellato. L’aggressore sarebbe già stato individuato.

Il ferito, in ospedale, non correrebbe pericolo di vita.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO –

© Riproduzione riservata