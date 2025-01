Nuovo colpo di scena nel caso giudiziario di Juana Rivas, la madre di Maracena (Granada) già condannata per sottrazione di minori, dopo essersi rifiutata nell'estate del 2017 di consegnare i figli, all'epoca minori e in vacanza in Spagna, al padre italiano Francesco Arcuri, residente a Carloforte.

La legale Addolorata Marseglia, che rappresenta la donna in Italia, ha presentato alla Corte d'Appello di Cagliari una nota urgente chiedendo che il figlio minore della ex coppia, di 10 anni, giunto a Granada il 22 dicembre per trascorrere le vacanze natalizie con la madre e il fratello maggiore, resti in Spagna poiché in Italia si troverebbe «in una situazione di grave rischio».

