Un gruppo di lavoratori si è barricato su una ciminiera del Kss, l'impianto del piombo, a 100 metri di altezza.

"Oggi 28 febbraio 2023, scaduti i termini del verbale sottoscritto lo scorso 20 gennaio, prende corpo la cassa integrazione di 1500 lavoratori e il licenziamento di 62 lavoratori interinali di Portovesme e San Gavino, nostri colleghi da anni – si legge in un comunicato appena diffuso e firmato lavoratori Portovesme srl - In segno di protesta ci asserragliamo nella ciminiera più alta della fabbrica. Chiediamo alla politica sarda e nazionale un impegno concreto per risolvere il problema del caro energia elettrica".

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -

