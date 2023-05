Si torna a parlare del deposito nazionale per le scorie nucleari, progetto che, almeno sulla carta, coinvolgerebbe anche la Sardegna, inserita due anni fa nelle “aree potenzialmente idonee” assieme a Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata e Sicilia.

«Ci sono Comuni che si sono candidati per ospitare il deposito. In 40 anni non si è riusciti a fare il deposito partendo dall'alto. Forse l'unica soluzione è partire dal basso», ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, a margine della presentazione a Roma del rapporto del Circular Economy Network. «Sto aspettando – ha aggiunto Pichetto – un supplemento di istruttoria» sulle aree idonee, ma «non so se riusciremo a chiudere quest'anno».

Alcune amministrazioni comunali avrebbero dunque dato disponibilità per ospitare il sito sul proprio territorio, anche se – come confermato da fonti del ministero a L’UnioneSarda.it - l’elenco viene tenuto al momento sotto stretto riserbo.

Nel novero dei Comuni disponibili, però, non ci sarebbero i centri dell’Isola che, nel 2021, erano stati inseriti come papabili nella Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) della Sogin, che aveva ottenuto un primo via libera dal governo, assieme al progetto preliminare e ai documenti correlati.

Si tratta di Siapiccia, Albagiara, Assolo, Usellus, Mogorella, Villa Sant’Antonio, Nuragus, Nurri, Genuri, Setzu, Turri, Pauli Arbarei, Tuili, Ussaramanna, Gergei, Las Plassas, Villamar, Mandas, Siurgus Donigala, Segariu, Guasila e Ortacesus.

I sindaci, nel 2021, avevano chiuso all’eventualità di ospitare il deposito, votando, assieme ai colleghi di tutta l’Isola, anche un Ordine del giorno comune per la “Mobilitazione degli Enti Locali della Sardegna e l’attivazione di azioni contro l'ipotesi di stoccaggio di scorie nucleari, anche in forma provvisoria”.

Due anni dopo la posizione sembra essere la stessa: “No”.

«Ribadiamo la nostra più assoluta contrarietà», dice a L’UnioneSarda.it il sindaco di Siapiccia, Raimondo Deidda. Sulla stessa lunghezza d’onda, tra gli altri, anche il sindaco di Mandas Umberto Oppus e quello di Mogorella, Lorenzo Carcangiu.

«Non solo non ci siamo candidati – spiega proprio Carcangiu - ma, anzi, quella per il no alle scorie è una battaglia che portiamo avanti e continueremo a portare avanti. Abbiamo già il territorio occupato dalle basi militari e non possiamo che ribadire la nostra contrarietà. I rifiuti nucleari, insomma, li vadano a mettere a casa di qualcun altro».

Luigi Barnaba Frigoli – Virginia Lodi – Enrico Fresu

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata