Increscioso episodio al Comunale di Decimomannu, ieri pomeriggio, durante una partita del campionato di Seconda categoria.

Dopo il gol del vantaggio ospite, ha subito uno schiaffone da parte di un giocatore di casa, che aveva appena subito il secondo cartellino giallo: all’arbitro Francesco Putzu di Cagliari non è rimasto che sospendere la partita, sul 2-1 per il Perdaxius in casa del Decimo 07.

Tutti e tre i gol del match sono stati messi a segno su rigore e quello che ha permesso alla squadra del Perdaxius di ribaltare il match evidentemente non è andato giù a un calciatore che, secondo le prime informazioni, sarebbe di origine straniera: all’improvviso l’arbitro ha subito uno schiaffone e ha sospeso la partita quando tuttavia era trascorso l’85’.

L’ennesimo episodio di violenza nei confronti di un direttore di gara in Sardegna si è registrato proprio mentre il Comitato regionale della Figc si sta adoperando nell’organizzazione di incontri tra dirigenti, calciatori e arbitri proprio per cercare di attenuare la portata del fenomeno. «Va detto che siamo per fortuna un’isola felice», ha detto il presidente regionale e vicepresidente nazionale della Lega Nazionale Dilettanti Gianni Cadoni nel confermare la sospensione del match. «Ma gli episodi di intemperanza vanno bloccati sul nascere».

Putzu ha fatto ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso: non sta male, ma ancora non si conosce la prognosi. Solidarietà all’arbitro è stata espressa dal Perdaxius.

