Buone notizie per i residenti non solo di Viale Trento ma anche del quartiere di Cappuccini: procedono spediti i lavori per la risistemazione del terrapieno che aveva ceduto nel settembre del 2020 in seguito a una bomba d'acqua. “Contiamo per Pasqua di aprire un senso di marcia al traffico veicolare, perché stiamo rispettando il cronoprogramma, anzi, siamo leggermente avanti” ha detto l'ingegnere Efisio Mureddu che segue il cantiere per conto dell'amministrazione comunale, confortato dai progettisti e gli ingegneri della Ticca srl che ha iniziato i lavori in dicembre.

Solo note positive dal sopralluogo nel cantiere della IV Commissione consiliare permanente, presieduta da Manuel Alivesi, alla presenza dell'assessora alle Infrastrutture della mobilità e traffico, Contratti e appalti, Francesca Masala.

Un intervento non semplice che di concerto con Abbanoa ha portato alla rimozione e sostituzione della condotta fognaria e prevede più avanti il consolidamento dei pendii e il ripristino non solo della pavimentazione stradale ma anche di lampioni e verde. Attualmente la strada è chiusa al traffico e i pedoni hanno a disposizione solo un marciapiede, ma i disagi maggiori per i cittadini cesseranno da Pasqua.

L'opera è resa possibile grazie al finanziamento regionale da un milione e 100 mila euro, più i 100 mila euro messi a disposizione dalla Giunta Campus che ha messo l'intervento tra le emergenze di Sassari.

