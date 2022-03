Non ce l’ha fatta Liliana Caterina Mancusa, la moglie 66enne di Basilio Saladdino, il poliziotto in pensione ucciso a Porto Torres a colpi di accetta dal genero, Fulvio Baule. È morta nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata di Sassari per una serie di complicazioni sorte a seguito dell’aggressione subita la sera del 26 febbraio scorso davanti alla propria abitazione in via Principessa Giovanna.

Il muratore 40enne di Ploaghe, dopo aver massacrato il suocero, si era scagliato con ferocia sulla suocera e sulla sua ex moglie Ilaria Saladdino (39 anni). Nei giorni scorsi dopo il trasferimento di entrambe le donne dal reparto di terapia intensiva del palazzo Clemente presso la stessa sezione dell’ospedale civile, la situazione di salute della 66enne, ricoverata in condizioni già molto critiche e tenuta in coma farmacologico insieme alla figlia, si era ulteriormente aggravata, fino all’ultimo bollettino medico che non lasciava speranze di sopravvivenza. Oltre un mese di agonia a causa delle gravi ferite inferte dall’ex genero, reo confesso rinchiuso nel carcere di Bancali con l’accusa di omicidio aggravato e duplice tentato omicidio. L’aveva colpita più volte con un’accetta, prima sulla spalla e poi sulla testa fino a lasciarla esanime davanti al portone della palazzina dove risiedeva. Poco più avanti la figlia Ilaria, colpita e ferita gravemente, barcollante cercava di mettere in salvo i suoi due gemellini davanti ai quali si è consumato l’omicidio efferato.

