Il Comune di Porto Torres avvia la procedura per la ricezione delle domande di concessione dei contributi economici per i danni subiti al patrimonio abitativo e alle attività economiche in conseguenza degli eventi atmosferici per pioggia e vento verificatisi nel territorio comunale nel periodo compreso tra il 21 e il 22 novembre 2022, per i quali la giunta guidata dal sindaco Massimo Mulas ha dichiarato lo stato di calamità naturale.

I soggetti privati possono presentare domanda per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo, ai beni mobili, ai beni mobili registrati, alle attività economiche e produttive con esclusione di quelle afferenti al comparto agricolo e zootecnico.

Le domande si possono inoltrare con accesso mediante Spid, Cie o Cns al Sistema informativo integrato di Protezione civile (Sipc), all’indirizzo web della Regione dove gli utenti potranno accedere anche alla documentazione informativa e a allegati integrativi necessari per la presentazione delle istanze. Le domande dovranno essere presentate entro il 21 marzo 2024.

