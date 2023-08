C'è chi dice no. «La Sardegna non deve diventare la colonia energetica di nessuno».

Agnese Cabigliera ha un'azienda di produzione di formaggio (Cabigliera e Zidda) a Ozieri.

Come tanti imprenditori delle campagne della Sardegna, ha ricevuto una chiamata dal rappresentante di una società che opera nel settore delle energie rinnovabili con una proposta che, per alcuni, non si può rifiutare: mettere a disposizione le terre per installare gli impianti più vari.

Dall'eolico, al fotovoltaico fino all'agrivoltaico.

«In poche parole, il signore mi proponeva una chiacchierata per una eventuale collaborazione per l'installazione di pannelli fotovoltaici a terra, su terreno agricolo», spiega Cabigliera. Il suo no, dice, è stato secco e deciso.

Tanti accettano di cedere le terre in cambio delle mance promesse, mentre i colossi energetici macinano incentivi milionari. Per l'Isola sono pendenti 450 richieste di connessione alla rete elettrica legate a impianti fotovoltaici: i dati sono ufficiali e sono forniti da Terna. Si parla di una produzione ulteriore che supererebbe i 21 Gw.

