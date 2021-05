Privi di posta da mesi per un crollo e con l'ufficio anagrafe trasferito in una scuola, a Palmadula, borgata della Nurra facente parte del comune di Sassari, arrivano buone notizie per i residenti.

Nella piazza principale della frazione sono infatti iniziati i lavori di ristrutturazione e ripristino dei vecchi locali danneggiati, compresi quelli dell'ufficio postale. Interventi che gli utenti di Palmadula aspettavano da mesi, ma anche quelli delle borgate limitrofe, servite dal medesimo ufficio. L'importo complessivo dei lavori, che interessano tutto lo stabile ( compreso coperture), ammonta a 250 mila euro, stanziati dall'Amministrazione comunale di Sassari grazie ai fondi destinati alla rete metropolitana.

"Un intervento molto atteso ed apprezzato - afferma Rita Angheleddu, consigliere della municipalità della Nurra - Finalmente tra qualche tempo anche a Palmadula questi importanti servizi potranno tornare alla normalità. Noi consiglieri della municipalità nel frattempo - conclude - continueremo a raffrontarci in maniera costruttiva con l'Amministrazione comunale, segnalando problemi e anomalie". Il comune di Sassari ha destinato altre importanti somme per interventi in varie borgate della Nurra e del territorio. Nella foto i lavori in esecuzione a Palmadula.

© Riproduzione riservata