La prevenzione e la sicurezza sul lavoro al centro della giornata organizzata dall'Inail in collaborazione con l'Università di Sassari e l'Azienda Ospedaliera Universitaria sassarese. Il convegno nazionale si terrà nell'aula magna dell'ateneo turritano il 29 marzo e vedrà gli interventi di decine di relatori nazionali e isolani, oltre ai politici regionali e i vertici di diversi enti sardi.

La giornata sarà aperta alle 9.30 dai saluti del rettore Gavino Mariotti e del presidente Inail Franco Bettoni.

Tra gli interventi da segnalare in mattinata “La prevenzione per un lavoro dignitoso e uno sviluppo sostenibile e inclusivo: il ruolo dell’Inail” e “Presentazione dati nazionali fenomeno infortunistico e tecnopatico - Focus Sardegna”, oltre alla tavola rotonda “La sicurezza sul lavoro nel Terziario e nel Turismo: Il ruolo delle parti sociali per una prevenzione partecipata”.

Di pomeriggio tavole rotonde su “Il rischio biologico in Sardegna” e “Le sinergie tra le Istituzioni per innovare le strategie della prevenzione”.

La chiusura sarà affidata al direttore generale Inail Andrea Tardiola.

