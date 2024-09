Lo scalo marittimo di Porto Torres risulta tra i più sicuri d'Italia. I controlli e le ispezioni sulla sicurezza effettuate dal Nucleo di Vigilanza e Controllo non fanno emergere alcuna criticità, un risultato accolto con favore dal comandante della capitaneria turritana, il capitano di fregata Giuseppe Cannarile, che ha ringraziato le guardie giurate di tutti gli istituti di vigilanza.

«Grazie all'elevata preparazione e serietà del personale degli istituti di vigilanza - Italpol, Vigilpol, La Nuorese, w Alarm System- che gestiscono il servizio insieme a tutte le guardie particolari giurate, il porto di Porto Torres si è distinto per l'ottima organizzazione e per l'efficacia del dispositivo di security in linea, tra l'altro, con le più recenti disposizioni nazionali ed europee». Così il comandante che ribadisce come tali risultati sono stati riconosciuti da istituzioni ed enti che, a vario titolo, sono chiamate a valutare l'operato di chi vigila i porti. Da parte dell'Autorità di sistema portuale, nella persona dell'ingegnere Marco Mura, i ringraziamento per il lavoro svolto in quattro giorni di ispezione da parte del NUcleo di vigillanza e controllo.

«E' stata la conferma che l'impegno, la professionalità, e la fattiva collaborazione nel gruppo e a livello individuale siano una costante nel nostro lavoro quotidiano. Il fatto che siamo il porto più sicuro d'Italia è una grande soddisfazione - aggiunge Mura - spero che questo sia non un traguardo ma uno dei tanti successi che raggiungeremo insieme».

