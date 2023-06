Arginare le difficoltà del servizio trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria e delle strutture cittadine che, specie in estate, registrano forti carenze di plasma. Questo l’obiettivo dell’iniziativa firmata dalla Polizia locale di Sassari che mercoledì 28 giugno promuoverà una raccolta di sangue tra i propri dipendenti. Hanno aderito quasi 30 agenti, tra donne e uomini.

La giornata verrà arricchita dalla presentazione di un progetto importante per la sanità del territorio. L’Amministrazione comunale, grazie a un progetto dell’assessorato alla Sanità della Regione Sardegna, ha beneficiato di un contributo di 80mila euro, con cui sono stati acquistati 68 defibrillatori di ultima generazione. L’iniziativa verrà illustrata dal sindaco Nanni Campus e dal comandante Gianni Serra alle 9.30 di mercoledì nei locali di via Carlo Felice. I dispositivi saranno collocati nelle auto e negli uffici della Polizia Locale e, inoltre, saranno consegnati ai dirigenti scolastici delle scuole primarie del territorio e ai referenti delle palestre comunali assegnate in concessione alle associazioni sportive.

Mercoledì mattina, per la raccolta del sangue, una postazione mobile dell’AVIS con una autoemoteca sosterà in via Carlo Felice, davanti all’ingresso del Comando, a partire dalle 8. Oramai dal 2021, ogni tre mesi si rinnova questo importante appuntamento che coinvolge le donne e gli uomini della Polizia Locale, sempre sensibili alle esigenze della comunità e del territorio. A partire dalle 9.30 sarà poi presentato il progetto sui defibrillatori. Gli agenti del Comando di Sassari sono tutti in possesso di patentino BLSD e ciò permetterà di assicurare una presenza capillare di questi dispositivi sul territorio.

Madrina d’eccezione la cantante Maria Giovanna Cherchi che collabora con l’Avis della provincia di Sassari dal 2021 e testimonial della campagna di sensibilizzazione per le donazioni di sangue “La Sardegna sì dona” promossa dalla Regione Sardegna, realizzata in collaborazione con la Struttura Regionale di Coordinamento per le Attività Trasfusionali e le associazioni Avis, Fidas, Fratres e ThalassAzione.

