Quando un momento di impegno sociale e di decoro cittadino si trasforma in un evento straordinario che solo la natura è capace regalare. Succede a Castelsardo, nella spiaggia di La Madonnina, nella località balneare Lu Bagnu, in occasione della data nazionale Plastic Free, sabato 26 aprile, Giornata della Terra, una delle tante dedicate alla pulizia degli arenili.

Tra la sabbia, un piccolo miracolo: una tartaruga marina Caretta caretta ha scelto di deporre le sue uova nel lido già noto per essere insignito della Bandiera Blu, simbolo di eccellenza ambientale e qualità delle acque. «In 14 anni di impegno collettivo, abbiamo vissuto momenti indimenticabili, come la liberazione della tartaruga caretta caretta, incontri di sensibilizzazione ambientale, le apparizioni delle Sirenette per i più piccoli, e tanti interventi speciali da parte dei nostri instancabili custodi del mare», raccontano con entusiasmo il gruppo sportivo dilettantistico Bulli Surf di Castelsardo.

«Ma soprattutto, a fare davvero la differenza sono state le azioni quotidiane: le passeggiate lungo la riva, le mani nella sabbia, i sorrisi condivisi, e quell'amore silenzioso ma potentissimo per la nostra città. I cetacei del Canyon, le tartarughe marine e la ricca biodiversità che popola le nostre acque sono la prova che la bellezza risponde quando viene rispettata». L’evento è stato segnalato da Plastic Free con i Bulli Surf di Castelsardo, e curato dal centro Crama del Parco nazionale dell’Asinara che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. L'iniziativa si è svolta con il patrocinio dell’assessorato all’Ambiente guidato Christian Speziga.

