scrivo per segnalare quanto mi è accaduto la sera dell’1 agosto, intorno alle 21, all’ecocentro del comune di Sorso.

Sono sarda ma vivo in Toscana e passo sempre le mie vacanze in questo splendido paesino.

Il comune di Sorso ha predisposto dei cassonetti esterni alla struttura a cui si può accedere liberamente dalla strada fuori orario di apertura. Io e la mia ospite, dovendo l'indomani rientrare in Toscana, siamo andate dopo cena a conferire l'umido residuo.

Ad aspettarmi ho trovato 4/5 cani di grossa taglia, presumo randagi in quanto sprovvisti di collare. Avevo già notato questa presenza nei giorni precedenti, e i cani non erano mai stati aggressivi. La loro presenza mi era sembrata tollerata dagli operatori e dagli avventori dell'ecocentro, qualcuno provvede a portare loro da mangiare in piatti di plastica.

La sera dell’1 agosto dopo aver parcheggiato, avendo visto i cani che inizialmente sembravano tranquilli dormire di fronte ai cassonetti, ho aspettato qualche secondo prima di scendere dall'auto, per sicurezza. Dopo pochi secondi però gli animali si sono svegliati e hanno iniziato in massa ad abbaiare lanciandosi contro gli sportelli dell'auto, impedendomi di scendere in sicurezza e in un primo momento anche di ripartire.

Chiaramente non mi è stato possibile conferire la spazzatura.

La situazione mi è parsa molto pericolosa in quanto è possibile conferire anche recandosi a piedi dal paese ai cassonetti. Se non fossi stata in auto sono certa mi avrebbero attaccata.

Ho già avvertito le autorità competenti perché simili situazioni non si ripetano in futuro.

Grazie dell’attenzione».

Francesca Piu

