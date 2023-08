Disposto il fermo del presunto omicida dell'80enne trovato morto ieri a Piandanna.

Ne dà notizia la polizia di Stato con un comunicato trasmesso questa mattina.

«Nelle prime ore del 26 agosto, la Squadra Volante è intervenuta presso via Piandanna, in quanto era stata segnalata la presenza di una salma carbonizzata in un campo. Sul posto, in un dirupo, la Squadra Volante ha appurato la presenza di resti riconducibili ad un corpo umano, a cui era stato verosimilmente dato fuoco».

Dopo l'intervento e l'esame del medico legale è stata confermata la natura umana dei resti.

«Successivamente, dall'attività di indagine svolta dai poliziotti della squadra mobile, coordinati dal sostituto procuratore di turno, è emerso che i resti apparterrebbero ad un uomo di circa 80 anni, che sarebbe stato colpito con un bastone al termine di una lite, per motivi di gelosia, da parte di un altro uomo (circa 48 anni), il quale avrebbe poi dato fuoco al corpo. Nei confronti del quarantottenne, in nottata, il pubblico ministero ha disposto il fermo».

Sassaresi, a quanto si apprende, sia la vittima che il killer.

© Riproduzione riservata