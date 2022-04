Un mega raggiro milionario con centinaia di vittime in Sardegna e in mezza Italia che «potrebbe aggirarsi sulle 5.000 persone». Un gigantesco castello sfarzoso messo in piedi da Roberto Diomedi, ex broker finanziario, 51 anni, di Sinnai, capace di organizzare tra il 2017 e il 2020, insieme ai suoi complici, convegni e meeting di grande effetto, in località sfarzose con il coinvolgimento di conduttrici del mondo dello spettacolo, eventi modani e perfino una gita a Dubai. E così, attraverso una enorme truffa piramidale, con il "sistema Ponzi”, ignari investitori hanno affidato a Diomedi e ai suoi collaboratori, i loro risparmi attirati da interessi vantaggiosi e dall’incasso immediato di una parte di questi interessi. La voce di facili e rapidi guadagni è circolata ma quando i versamenti delle nuove vittime non bastavano più per coprire i rimborsi, il castello è crollato. Intanto, attraverso un numero imprecisato di società fittizie, i soldi erano stati dirottati in conti correnti riconducibili, è l’accusa, sempre al 51enne e ai suoi più fidi collaboratori.

L’operazione

Da sabato sera, vigilia di Pasqua, Diomedi (difeso da Antonello Garau) è in carcere: appena sbarcato da un volo a Elmas, è stato arrestato dagli agenti della Polizia Postale su ordinanza di custodia cautelare del gip Ermengarda Ferrarese. I poliziotti, coordinati dal dirigente Francesco Greco in un’inchiesta andata avanti per anni, in collaborazione con la Guardia di Finanza, sotto la supervisione del pm Diana Lecca, hanno arrestato anche la sorella di Diomedi, Barbara (46 anni, di Quartu), finita ai domiciliari. Obbligo di dimora per l’altro fratello, Fabrizio (41, di Sinnai), per Valentino Deidda (39, di Villacidro), Erika Lecca (33 di San Vero Milis) e Gianni Da Ros (35, anche lui residente a San Vero Milis). Sono accusati, a vario titolo, di truffa, esercizio abusivo dell’attività di consulente finanziario, antiriciclaggio di denaro. Alcuni indagati sono difesi dagli avvocati Pier Andrea Setzu, Dario Musino e Flavia Coccollone.

Le vittime

Il raggiro, come evidenziato dalla giudice, «è d’importo imprecisato ma non inferiore a quattro milioni e 700 mila euro». Lo schema, come denunciato dalle innumerevoli vittime, era sempre lo stesso: investire i risparmi attirati da un rendimento del 5 per cento mensile. In una intercettazione, per far capire la portata del raggiro, Diomedi (arrivato anche a ipotizzare di poter costruire uno stadio nuovo al Santos, con tanto di foto in bella posa insieme a Pelé) spiega a un complice: «Possiamo usare il conto per far raccolta per un mese? In totale saranno massimo due milioni di euro in entrata e massimo uno e mezzo in uscita». Per gli inquirenti il profitto, in appena un mese di transazioni, era di mezzo milione di euro. Gli agenti della Postale hanno così scoperto una serie incredibile di società con sedi all’estero e conti correnti per movimentazioni bancarie. Il tutto gestito da Diomedi con la collaborazione dei fratelli e degli altri complici. E quando sono iniziate le perquisizioni e i ritardi nei pagamenti, è sempre lui a metterci la faccia tranquillizzando gli investitori con una diretta su YouTube. Chi sarebbe voluto uscire avrebbe avuto indietro i soldi investiti inizialmente. Ovviamente non è avvenuto.

Matteo Vercelli

