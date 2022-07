Il gip di Cagliari, Ermengarda Ferrarese, ha disposto il giudizio immediato per l'ex broker di Sinnai Roberto Diomedi e altre cinque persone, tutte imputate a vario titolo di aver partecipato a un'associazione a delinquere capeggiata dell'ex broker e dedita alla truffa, violazione del testo unico in materia di intermediazione finanziaria (attività abusiva di investimento), autoriciclaggio e appropriazione indebita.

Secondo gli inquirenti, come riportato dall’Ansa, l'ex broker 52enne avrebbe messo in piedi una colossale truffa basata sul cosiddetto “Schema Ponzi” nella quale sono state raggirate decine di investitori per un valore complessivo che, al momento dell'indagine, si aggirava sui 4 milioni di euro.

Un gigantesco castello sfarzoso quello messo in piedi da Roberto Diomedi, capace di organizzare tra il 2017 e il 2020, insieme ai suoi complici, convegni e meeting di grande effetto, in località sfarzose con il coinvolgimento di conduttrici del mondo dello spettacolo, eventi modani e perfino una gita a Dubai. E così, attraverso una enorme truffa piramidale, ignari investitori hanno affidato a Diomedi e ai suoi collaboratori i loro risparmi, attirati da interessi vantaggiosi e dall’incasso immediato di una parte di questi interessi. La voce di facili e rapidi guadagni è circolata, ma quando i versamenti delle nuove vittime non bastavano più per coprire i rimborsi, il castello è crollato.

L'accusato aveva negato con forza di essere la mente del sistema piramidale ipotizzato dalla Procura di Cagliari.

Oltre che per l'ex broker cagliaritano è stato disposto il giudizio immediato per la sorella Barbara, 47 anni, e il fratello Fabrizio, 41 anni; Valentino Deidda, 39 anni, residente a Villacidro; Gianni Da Ros, nato a Pordenone, residente in Croazia ma di fatto domiciliato a San Vero Milis insieme un'altra imputata, la 33enne Erika Lecca.

