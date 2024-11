È uscito di casa ieri alle 19 per effettuare una consegna, ma da lì in avanti non si sono più avute notizie di Fabrizio Pili. Ha 51 anni, è scomparso da Sestu: da oltre 24 ore non è più raggiungibile, con la famiglia che ha lanciato un appello per chiedere un aiuto nella ricerca su Cagliari e hinterland. «Stiamo vivendo momenti di grande apprensione e speriamo nella collaborazione di chiunque possa averlo visto», la richiesta della sorella Claudia.

Alto 1,75, al momento della scomparsa Fabrizio Pili indossava una tuta tecnica nera e verde, composta da pantaloni e giubbotto. Aveva delle scarpe da trekking scure, con lacci gialli. Guidava una Toyota Aygo, di colore grigio, con targa DD820HS. Lavora per Deliveroo come corriere e in genere si sposta nella zona di Settimo San Pietro e Sinnai, oltre che in quella di Sestu.

La famiglia chiede a chiunque abbia notizie di mettersi in contatto o di avvisare i carabinieri.

(Unioneonline/r.sp.)

