Ogni lunedì la solita storia: al mattino i residenti della zona di Funtana e’ Ortus, centro storico di Quartu, trovano davanti alle loro case e vicino ai contenitori della raccolta differenziata una serie di bustoni neri di spazzatura abbandonati nella notte da chissà chi.

Avviene da circa un anno, ci sono state diverse segnalazioni alla polizia locale e alla De Vizia.

Anche stamani qualcuno ha seminato in diversi punti di via Iglesias i soliti bustoni neri indifferenziati. Sempre sul fronte della spazzatura abbandonata e del decoro urbano che non c’è, a Is Pontis Paris si sta formando la solita discarica abusiva.

Un altro pessimo biglietto da visita per questo angolo della Città metropolitana.

