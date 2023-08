Omicidio poco prima dell’alba al Poetto di Quartu: un 35enne, Luca Mameli di Capoterra, è stato accoltellato sul lungomare ed è morto mezz’ora dopo, verso le sei, in ospedale.

Sul caso sono al lavoro gli agenti della Polizia: sono state sentite diverse persone che si trovavano sul posto ma per ora non ci sarebbero informazioni utili per risalire al responsabile o ai responsabili.

L’uomo colpito con un coltello è stato soccorso dal personale del 118. Le sue condizioni sono sembrate da subito molto gravi e il trasporto in ospedale non è servito: Mameli è morto al Brotzu.

Immediato l’intervento delle pattuglie del commissariato di Quartu e delle volanti di Cagliari. Ora le indagini sull’omicidio sono affidate agli investigatori della Squadra Mobile. Sul posto anche gli specialisti della scientifica che stanno effettuando i rilievi.

Potrebbero essere utili le numerose telecamere fatte installare dal comune di Quartu: gli investigatori stanno già recuperando le immagini.

