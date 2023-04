Grave incidente stradale questo pomeriggio in via Leonardo Da Vinci, sul litorale di Quartu: c’è una vittima. A scontrarsi uno scooter e un’auto, all’altezza della ringhiera del Margine Rosso, poco lontano dall’ex Trocadero.

Stando alla prima ricostruzione della Polizia stradale, l’auto, una Volkswagen T-Roc, viaggiava in direzione Quartu e all’improvviso avrebbe iniziato una svolta. Dall’altra parte stava arrivando un uomo – del quale ancora non si conoscono le generalità – a bordo di uno scooter, uno Yamaha, che non ha fatto in tempo a frenare ed è andato a sbattere contro la parte posteriore destra del veicolo.

L’impatto è stato fatale: inutili i tentativi di rianimazione da parte del medici del 118 giunti sul posto. Il corpo è stato coperto con un telo bianco, mentre gli agenti della Polstrada stanno ancora effettuando i rilievi, con il supporto dei colleghi della Polizia locale di Quartu che si occupano della viabilità.

