Torna a casa in Romania la salma di Mihaela Kleics, la donna di 51 anni uccisa a coltellate dal convivente il 9 dicembre scorso nella sua abitazione di Quartu.

All'Istituto di medicina legale è arrivato oggi il carro funebre che ha preso la bara iniziando subito il viaggio via mare e via terra che durerà due giorni. Sono stati i familiari a volerla a casa dove è stata già preparata la stanza per consentire a parenti e conoscenti di dare l'ultimo saluto a Mithaela, prima del funerale che dovrebbe svolgersi sabato con rito cattolico.

Una storia tragica, agghiacciante, culminata con la morte dell'omicida, Sandro Sarais, suicidatosi lunedì quando si è gettato dal terzo piano dell'ospedale Businco dove era ricoverato e piantonato.

Mentre il carro funebre con la sua vittima iniziava il viaggio verso la Romania, iniziava anche la perizia necroscopica sulla salma dell'uomo effettuata dal medico legale professor Roberto Demontis al Policlinico di Monserrato. Un viaggio e una perizia che pongono fine a questa tristissima storia.

