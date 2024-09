È morto l’ex sindaco di Quartu Sant’Elena Salvatore Pitzianti, detto Tore.

Classe 1931, esponente del Partito Comunista Italiano, iniziò l’attività amministrativa presso il Comune di Quartu nel 1961.

Fu per anni consigliere comunale e primo cittadino all’inizio degli anni Settanta. Poi entrò a far parte del Comitato Regionale di Controllo sugli Atti degli Enti Locali ed ebbe ruoli presso la Lega Nazionale della Mutua Cooperative della provincia di Cagliari di cui divenne presidente. Successivamente fu chiamato a far parte della Presidenza Regionale delle Cooperative, mantenne la carica fino alla pensione.

«Ricordo ancora la sua dedizione, la sua voglia di trovare soluzioni per rispondere alle esigenze di una città che viveva in quegli anni un importante boom demografico. Nel ringraziarlo a nome della cittadinanza per quanto fatto per la crescita del nostro territorio, auspico che la sua perseveranza e la sua abnegazione per il bene comune possano essere motivo d’ispirazione per le nuove generazioni», scrive in una nota l’attuale sindaco di Quartu, Graziano Milia.

