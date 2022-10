Drammatico incidente stradale nella notte a Quartu dove un'auto è finita contro l'insegna luminosa della Clinica Sant'Elena, in via Marconi.

Il conducente - un 44enne di Maracalagonis - e il passeggero che era al suo fianco – un 31enne di Quartu – sono stati subito soccorsi e portati al pronto soccorso del Brotzu e del Policlinico di Monserrato in codice rosso.

A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio: immediato l’arrivo delle ambulanze del 118, dei carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu e dei Vigili del fuoco.

All'alba, l'auto, una Polo, semidistrutta, è stata rimossa dagli uomini del 115, che hanno anche messo in sicurezza la carreggiata, col traffico che ora sta scorrendo regolarmente. I carabinieri, utlimati i rilievi, stanno cercando ora di capire le cause dell'incidente nel quale non sono stati coinvolti altri veicoli.

