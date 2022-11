Successo per la prima giornata della campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti Covid-19 organizzata dal Comune durante l’ultimo fine settimana.

Nell’hub vaccinale del teatro comunale Maria Carta, sono stati somministrati complessivamente 550 vaccini, 250 contro l’influenza di stagione e 300 anti Covid.

A ricevere il vaccino sono stati i cittadini appartenenti alle categorie fragili, come gli ospiti del centro Aias e della casa di riposo, e gli anziani non in grado di raggiungere i centri vaccinali del capoluogo.

La giornata è stata organizzata grazie al supporto dei medici di base e degli infermieri e delle infermiere che hanno garantito volontariamente la propria collaborazione.

Fondamentale, inoltre, è stato il lavoro delle associazioni di volontariato del paese come la Caritas, la Lavs Pula, e l’Avis comunale Dorotea Stassi.

