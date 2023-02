Oltre 450 parti civili si sono costituite oggi in giudizio al processo nei confronti dell'ex broker di Sinnai Roberto Diomedi e altre tre persone (i fratelli di Diomedi hanno patteggiato 20 mesi), tutte imputate a vario titolo di aver partecipato a un'associazione a delinquere dedita alla truffa, violazione del testo unico in materia di intermediazione finanziaria (attività abusiva di investimento), autoriciclaggio e appropriazione indebita.

Davanti al collegio della seconda sezione penale presieduto dal giudice Simone Nespoli, questa mattina si sono aperte le fasi pre-dibattimentali del processo: rispetto alle circa 80 parti offese individuate dalla procura, si sono invece presentati 450 presunti truffati.

I giudici hanno così deciso di fissare un'udienza a marzo per verificare chi sia legittimato a costituirsi. Oltre che per l'ex broker cagliaritano sono a processo Valentino Deidda, 39 anni, residente a Villacidro; Gianni Da Ros, nato a Pordenone, residente in Croazia ma di fatto domiciliato a San Vero Milis insieme un'altra imputata, la 33enne Erika Lecca.

