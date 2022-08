Tragedia nelle acque di Villasimius: una donna di 54 anni è morta durante un’immersione.

Immediati i soccorsi ma il tentato di salvarla è stato inutile.

Sul posto, un medico della Asl e la Capitaneria di porto.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica della disgrazia e le cause della morte.

A tradire la donna dovrebbe essere stato un malore.

Il magistrato ha disposto la perizia necroscopica sulla salma in programma il 1° settembre all'Istituto di medicina legale del Policlinico di Monserrato dal professor Roberto Demontis che stamattina ha effettuato una prima perizia sul corpo della donna. Disposto anche il sequestro della bombola e di tutto quanto ha indossato per l'immersione.

Le indagini sono coordinate dalla Guardia costiera di Villasimius col comandante Massimo Camba. La vittima, nata a Desio, residente a Milano, si trovava in vacanza col marito a Costa Rei. Stamattina ha partecipato alle immersioni con diving autorizzato: si è immersa, è riemersa, sentendosi male sulla barca di appoggio e rendendo inutili tutti i tentativi di salvarle la vita da parte dei sanitari del 118. Inutile purtroppo anche l'arrivo dell'elisoccorso.

Grande la commozione per la tragedia che ha sconvolto tutti. Da rilevare che la donna era una esperta subacquea.

