Intervenire nel caso di incidenti era il suo mestiere, per un orribile destino è morto proprio sulla strada.

Angelo Pinna, 37 anni, di Orani, questa mattina era a Cagliari per lavoro – gestiva una ditta di soccorso stradale – quando, per motivi in corso di accertamento, è rimasto coinvolto nello schianto sulla 554 tra due auto e un camion, in direzione Quartu appena dopo il ponte Emanuela Loi al bivio di Monserrato e Sestu.

L’uomo è rimasto schiacciato nella sua Volkswagen Golf. Il corpo è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, mentre in ospedale sono finiti i conducenti di una delle due macchine e del tir.

Pinna aveva una bambina di tre anni. Grande il cordoglio nel piccolo paese del Nuorese, che si stringe intorno ai familiari.

Sul posto gli uomini della Polizia locale di Monserrato e i carabinieri di Monserrato e Quartu.

