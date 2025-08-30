Ha posteggiato l’auto accanto a un Suv d’alta gamma. Poi – a quanto pare senza motivo, solo per invidia – ha iniziato a graffiarlo sulla fiancata con una chiave.

Non si è accorto però che all’interno dell’abitacolo c’era il figlio della proprietaria del Suv, che è immediatamente sceso, lo ha bloccato e allertato i carabinieri.

È accaduto questa mattina – sabato – a Quartu Sant’Elena.

I militari, giunti sul posto, hanno raccolto le testimonianze, appurando che l’uomo – un operaio 64enne – non aveva alcuna conoscenza della proprietaria del Suv. Un gesto – il suo – gratuito, forse dettato, come detto, da semplice invidia per il valore del mezzo.

Alla fine il 64enne, dopo l’identificazione, è stato denunciato.

