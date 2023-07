Incidente mortale sulla provinciale 17, all’altezza di Quartu.

A perdere la vita è stato un ragazzo di 17 anni: si trovava in scooter assieme a un amico quando quest’ultimo ha perso il controllo del mezzo e si è andato a schiantare contro il guardrail. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al giovane che si trovava dietro, è morto sul colpo. L’altro ragazzino che era alla guida del mezzo avrebbe riportato solo qualche contusione, a quanto si apprende. Nell’incidente, avvenuto poco prima delle 19, non sono coinvolti altri veicoli.

Sul posto un’ambulanza del 118 e la Polizia Stradale di Cagliari.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

