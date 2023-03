Burcei ricorda Isidoro Frigau, il soldatino-eroe ucciso a vent'anni dai fascisiti dopo l'armistizio.

Per onorarne la memoria la Sezione ANPI del paese – mercoledì mattina – poserà una pietra d’inciampo in Piazza Repubblica. Alcuni anni fa al giovane Isidoro era stato intitolato il belvedere del paese. Nato nel 1923, è morto a Succisa (Pontremoli), in provincia di Massa, il 15 marzo del 1944. È stato poi insignito della medaglia d’argento alla memoria – con Decreto del Presidente della Repubblica – il 25 settembre del 1989. Frigau, partigiano, prima di indossare la divisa faceva il pastore. Era figlio di Raffaele Frigau, ugualmente pastore, e della casalinga Marcella Frigau.

Nel decreto del Presidente della Repubblica che gli conferiva la medaglia d’argento, si legge che il ragazzo «era partito da Burcei, comune di montagna della provincia di Cagliari, che all’epoca contava poco più di duemila abitanti. Inquadrato nell’esercito, dopo lo sbandamento seguito alla firma dell’Armistizio l’8 settembre 1943, il giovane (nome di battaglia “Pisu”) assieme ad altri commilitoni sardi aveva scelto di restare e combattere tedeschi e fascisti. Rimasto ferito, il partigiano sardo era riuscito a sparare ancora sul nemico prima di spirare».

Nello scontro a fuoco – come ricorda Marco Sini, appassionato studioso del movimento partigiano ed ex sindaco di Monserrato – hanno perso la vita altri due partigiani del Battaglione “Guido Picelli”: Fermo Ognibene, il comandante “Alberto” e Remo Moscatelli, “Remo”. Proprio Il battaglione “Guido Picelli” è stato tra le prime formazioni partigiane dell’Appennino, formata da giovani della zona e da altri militari italiani, dopo l'armistizio dell’8 settembre. Con loro, anche i sardi Isidoro Frigau e Giuseppe Casula. «Mercoledì – dice la presidente della Sezione partigiani di Burcei, Maria Caterina Scuda – ricorderemo Isidoro Frigau con la posa della pietra d'inciampo: una figura straordinaria: lasciò Burcei da ragazzino, non è mai tornato. È caduto da eroe».

