«Questa manifestazione non gode del patrocinio del Comune di Assemini». A chiarirlo è il sindaco Mario Puddu, il riferimento è alla pedalata “La salute in Serie A”, in programma per il prossimo 8 luglio, con un percorso dalla ex Laveria in via Coghe sino alla Fluorsid.

L’evento nasce con l’idea di sensibilizzare gli abitanti di Assemini, e non solo, sull’inquinamento del territorio. Un’idea che per il sindaco è buona nelle intenzioni, ma meno nel bersaglio: «Al netto del fatto che la salute pubblica è prioritaria per me che amministro e rappresento una Comunità», precisa Puddu, «non è però mio interesse lanciare strali a priori contro chicchessia».

Il primo cittadino aggiunge: «Era già nelle mie intenzioni, ma lo è ancora di più adesso, approfondire la questione e convocare una conferenza dei servizi che vedrà coinvolta l'amministrazione comunale, le autorità preposte e la società interessata, per capire lo stato di attuazione delle bonifiche previste».

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata