Ieri a Decimomannu i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un 41enne artigiano, noto alle forze dell'ordine.

L’uomo, alla guida del proprio veicolo Mercedes 180c, per cause in corso di accertamento, è andato a sbattere contro una Ford Kuga condotta da un 21enne di Assemini, pizzaiolo incensurato.

La prova obbligatoria all'etilometro richiesta dai militari ha fatto emergere una positività con tasso alcolemico pari a 1.04 g/l alla prima prova e 0.94 g/l alla seconda prova.

La Kuga circolava con documenti di guida ed assicurativi in regola, mentre il Mercedes era privo di copertura assicurativa, ed è stato posto anche per questo sotto sequestro amministrativo.

