Anna Zucca vive a Quartu. Ha 80 anni, è cardiopartica e diabetica. Deve fare una visita agli occhi, che le permetterebbe di iniziare un percorso che potrebbe alleviare le sue sofferenze. Si chiama “tomografia retinica”. La disponibilità c’è: l’8 novembre di quest’anno, ad Alghero. Oppure il 13 dello stesso mese, ma del 2024, a Nuoro. L’alternativa: andare a pagamento. Ma il costo è di 100 euro: «Un quarto della mia pensione», scrive amareggiata in una mail inviata alla nostra redazione.

A digitare sulla testiera, spiega l’anziana, è stata la figlia, «ma sulla base delle mie considerazioni», viene precisato. Ecco il testo dell’accorato appello di una donna sarda che chiede aiuto.

Scrivo la presente perché non ho altri mezzi per esprimere il mio rammarico e la mia frustrazione in relazione alla situazione in cui mi sono venuta a trovare quest'oggi per la sola esigenza di prenotare un trattamento diagnostico,preliminare all'effettuazione di una terapia che dovrebbe consentire di attenuare la mia retinopatia diabetica e quindi migliorare le mie condizioni di salute, consentendomi di recuperare un po' la vista che rischio di perdere.

Ho 80 anni e, pur essendo ancora autonoma, sono cardiopatica e, come detto, diabetica. Spesso anche svolgere le attività più semplici mi stanca.

Tuttavia, sento l'esigenza di portare a conoscenza di tutti voi quanto mi è capitato, per il solo desiderio di alleviare le mie condizioni di salute.

Scrivo all'Assessore, che è competente per materia, all'onorevole Cappellacci, che è sempre sensibile alle problematiche della sua terra, e a tutti gli altri perché penso che possano contribuire a fare qualcosa per affrontare e risolvere questi problemi.

Dunque, tornando a noi. Il medico, a seguito di precedenti accertamenti, mi fa una nuova prescrizione per una "tomografia retinica".

La prescrizione consente di accedere al CUP per la prenotazione del trattamento. Questo il risultato.

La schermata del Cup Web

L'intervento è disponibile solo ad Alghero e a Nuoro, ma io abito a Quartu S.E. in provincia di Cagliari, ho 80 anni, sono cardiopatica e diabetica. Ovviamente non guido più, ma anche se qualcuno mi accompagnasse sarebbe estremamente stancante per me. Possibile non esistano altre possibilità? Sarà un errore. Mia figlia chiama il centro di prenotazione al telefono e confermano quanto già risultava dal cup web.

Nel frattempo mia figlia ha anche chiamato una nota struttura specialistica che fa servizi in convenzione (il Centro Vista), ma per questo specifico trattamento non accetta prenotazioni in convenzione, ma solo a pagamento (per inspiegabili motivi).

Chiamo l'URP della ASL (dopo qualche giro per capire di chi fosse la competenza), mi dicono che provano a informarsi e nel caso mi richiamano (se rintracciano qualcuno che eroga la prestazione in convenzione). In caso contrario, mi dicono, è necessario procedere a una prenotazione presso un privato a pagamento: si tratta di un accertamento che costa oltre 100 €. Praticamente un quarto della mia pensione. Eppure mi sembrava che l'art. 32 della Costituzione italiana garantisse il diritto alla salute (per memoria: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. )

Vorrei capire come si concilia tutto questo con l'impossibilità di effettuare trattamenti necessari ( e non parliamo di aspettare in questo caso, parliamo proprio del fatto che il trattamento non è prenotabile).

Lo chiedo a voi. Se potete, spiegatemi se ai trattamenti sanitari si ha diritto solo se si dispone delle risorse adeguate e se, in caso contrario, si possa anche diventare ciechi perché non si possono pagare le cure.

(Unioneonline/E.Fr.)

