Prima si è fermato all’autogrill sulla 131, poi ha ripreso la marcia sulla Statale. Ma il viaggio di un 33enne di Lanusei si è bloccato davanti alla paletta della Stradale di Laconi: l’uomo è stato denunciato sia per la guida in stato di ebbrezza e che per detenzione di sostanze stupefacenti. In auto aveva oltre 300 grammi di marijuana.

L’episodio è accaduto nei giorni scorsi. L’uomo già durante la sosta all’autogrill è apparso particolarmente su di giri e ha anche infastidito alcuni clienti del bar. Poi si è allontanato dalla stazione di servizio ma poco dopo aver ripreso la marcia sulla Statale 131, all’altezza di Tramatza, è stato fermato dagli agenti della polizia stradale di Laconi impegnati in un normale posto di controllo. I poliziotti hanno notato subito che l’automobilista aveva bevuto e lo hanno sottoposto all’alcoltest: il suo valore di alcol è risultato quattro volte superiore al limite consentito. Come se non bastasse, il 33enne era piuttosto agitato, dava segni di nervosismo e l’atteggiamento ha insospettito i poliziotti che a quel punto hanno deciso di approfondire i controlli. Gli agenti hanno perquisito anche l’auto e hanno trovato oltre trecento grammi di marijuana, conservata in una busta. La droga è stata subito sequestrata mentre per l’automobilista sono scattate le denunce.

Nell’Oristanese proseguono intanto i controlli delle forze dell’ordine sia per la sicurezza stradale che per la prevenzione e il contrasto dello spaccio.

