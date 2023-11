Auto a fuoco nella notte fra domenica e lunedì a Santa Giusta. Una Opel Corsa, di proprietà di un poliziotto in pensione, è andata distrutta dalle fiamme in via Manzoni.

L’allarme è scattato intorno alle due del mattino, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Oristano che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona.

Sul posto anche i carabinieri che stanno effettuando gli accertamenti; l’ipotesi è che l’origine del rogo sia dolosa ma al momento sono ancora in corso le verifiche.

Santa Giusta anche in passato è stata teatro di numerosi incendi auto di origine dolosa.

