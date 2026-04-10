Tetti crollati, muri pericolanti e cumuli di rifiuti. Tutto questo a pochi chilometri dal mare cristallino di San Vero Milis. Questo è lo stato del campeggio comunale di Sa Mesa Longa, a 44 anni dalla sua realizzazione, eppure ancora attuale.

E non mancano le polemiche. Il rilancio della struttura è infatti uno dei punti del programma elettorale del candidato sindaco Andrea Atzori, il primo e, per ora, l'unico ad aver annunciato la sua candidatura. Dall'altra parte, però, c'è anche il Comune: pochi giorni fa è stata approvata una delibera che fornisce le linee guida agli uffici per pubblicare un bando pubblico finalizzato alla presentazione di candidatura per la riqualificazione e gestione del campeggio comunale, edificio fatiscente e in totale stato di abbandono e degrado.

Atzori, però, che nel suo programma elettorale parla di "scandalo dimenticato" in un'area comunale, non ci sta e replica: «La fretta è sempre cattiva consigliera. Ancora di più se si tratta di un'opera pubblica iniziata ben 44 anni fa e mai portata a termine. Dopo il nostro video denuncia del 3 febbraio scorso, la Giunta Comunale ha deciso di pubblicare un bando, una decisione che lascia sorpresi per i tempi, il metodo e il merito. Perché dopo 11 anni di mandato arriva solo ora? Perché non sono stati coinvolti i cittadini e gli operatori economici? Perché ritentare la strada fallimentare del campeggio ed escludere a priori altre possibili ipotesi alternative?».

Nel bando, firmato dal sindaco Luigi Tedeschi e dal segretario comunale Alessandro Murana, si legge che l'obiettivo è «rilanciare e valorizzare un'area di elevato pregio al fine di recuperare il campeggio e sostenere e rilanciare un progetto di sviluppo in grado di rafforzare e differenziare l'offerta turistica, creando nuove opportunità occupazionali».

Il bando sarà rivolto a soggetti privati ​​interessati a completare e poi gestire la struttura situata su circa 44 mila ettari. Nella delibera si legge poi che bisogna rispettare diversi vincoli. Non è possibile realizzare nuovi volumi o strutture, ma solo recuperare e riutilizzare le strutture esistenti di circa 1.260 metri quadri, e il posizionamento di eventuali costruzioni dovrà essere previsto oltre la linea dei 300 metri dalla costa. Ovviamente, il progetto di riqualificazione ambientale dovrà superare la valutazione paesaggistica ambientale.

© Riproduzione riservata