Il Corpo Forestale ha arrestato un cittadino sessantenne di San Nicolò d'Arcidano per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti.

Durante un'attività di spegnimento di un incendio boschivo, il personale forestale ha rilevato la presenza di una coltivazione illegale di cannabis.

L'area, difficilmente accessibile, ospitava circa 40 piante di diverse dimensioni. Il cittadino sessantenne è stato colto in flagranza mentre si apprestava a innaffiare e concimare la piantagione. La pattuglia forestale ha proceduto all'estirpazione e al sequestro dell'intera coltivazione.

Durante le perquisizioni domiciliari sono stati rinvenuti infiorescenze di cannabis già essiccate e pronte all'uso, materiale per l'essiccazione e la coltivazione, una bilancia di precisione e un fucile da caccia detenuto illegalmente. L'uomo è stato dichiarato in stato di arresto e a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

L'udienza ha convalidato l'arresto e il sequestro del materiale e ha disposto l'obbligo di dimora, con limitazioni orarie agli spostamenti e obbligo di firma. L'operazione è stata condotta grazie a un efficace coordinamento interforze tra la Stazione Forestale di Marrubiu, i Nuclei Investigativi del CFVA di Oristano e Nuoro e la Procura della Repubblica di Oristano.

Questo coordinamento ha permesso di condurre un'operazione antidroga di successo, dimostrando l'importanza della collaborazione tra le diverse forze dell'ordine e le autorità giudiziarie per contrastare la criminalità.

© Riproduzione riservata