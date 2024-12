È stata urtata con violenza da un’auto mentre in sella alla sua bici percorreva la rotatoria del Foro Boario all’altezza di via Ricovero.

Una donna di 50 anni è rimasta ferita nella tarda mattinata di oggi nell’ennesimo incidente stradale che si verifica in città: l’investitore non si è fermato a prestarle soccorso, al momento sono in corso gli accertamenti della polizia locale per cercare di rintracciarlo.

L’incidente è accaduto intorno alle 13: la donna si è ritrovata a terra dolorante. Alcune passanti hanno allertato i soccorsi e il personale del 118 l’ha subito trasferta al Pronto soccorso del San Martino dove al momento è ricoverata.

Nella caduta ha riportato la frattura del femore e altri traumi al ginocchio, dovrà essere sottoposta a un intervento chirurgico. «Lanciamo un appello», fa sapere la sorella Katia Contini, «a chiunque abbia assistito alla scena e possa dare informazioni utili». Appelli anche sui social, mentre i vigili urbani sono al lavoro per ricostruire l’incidente. Al vaglio le immagini della videosorveglianza.

